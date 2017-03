‘Escola agradável e saudável é responsabilidade de todos’

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, participou esta terça-feira, dia 28 de março, na sessão de abertura do II Colóquio ‘Educar para a Saúde e Bem-estar na Escola’, realizada na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco. Na oportunidade, o governante sensibilizou os jovens a desempenharem um papel mais ativo na melhoria da Escola.

“São os professores e os alunos que constituem a Escola. Se ela for agradável e saudável, é porque quem lá está contribuiu para isso. É uma responsabilidade de todos terem um espaço agradável de aprendizagem e formação, que vos deixe orgulhosos, porque é aqui que prepararam o vosso futuro”, preconizou Jorge Carvalho, incitando os alunos que preencheram o auditório a buscar o sucesso.

“Existem 7 biliões de pessoas no mundo e não existem duas com a mesma impressão digital. É a prova de que somos todos diferentes e é nessa diferença que também a escola procura enquadrar respostas para cada um e à medida de cada um. Nem todos nós temos as mesmas capacidades, nem todos temos as mesmas aptidões, mas devemos procurar encontrar respostas e soluções para que todos possamos atingir o sucesso”.

Neste dia histórico para a Região, o Secretário Regional recordou CR7 como exemplo de perseverança. “O Cristiano Ronaldo foi aluno desta escola, definiu o seu rumo e não deu ouvidos àqueles que diziam que, por ser franzino, nunca seria jogador de futebol. Foi a persistência, o trabalho, a dedicação, a convicção, que o tornou diferente. Às vezes temos de fazer “orelhas moucas”, como se diz popularmente, aos comentários negativos, e perseguir os nossos objetivos”, concretizou Jorge Carvalho.