FPF emite posição oficial sobre a Operação Jogo Duplo II

A Federação Portuguesa de Futebol emitiu a sua posição oficial sobre a Operação Jogo Duplo II.

Em relação aos acontecimentos dados a conhecer no âmbito de uma operação das autoridades públicas competentes em investigação relacionada com suspeitas de corrupção no fenómeno desportivo, vem a Federação Portuguesa de Futebol afirmar:

– A FPF acompanha de forma regular e conhecedora o trabalho da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), nomeadamente no que diz respeito ao desporto e ao futebol;

– A FPF reafirma que Portugal não pode ser terreno fértil para comportamentos e ações criminosas associadas ao futebol;

– A FPF continuará a trabalhar, no limite das suas competências, para um futebol mais limpo e digno de um país Campeão Europeu.