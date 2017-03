Jogo solidário ‘Amigos do Autismo’ a 2 de abril

A Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA-Madeira) irá realizar, no dia 2 de Abril, pelas 18 horas, pelo segundo ano consecutivo o jogo solidário denominado ‘Amigos do Autismo’ organizado em parceria com o CAB-Madeira e a decorrer no seu Pavilhão.

A iniciativa consiste num jogo de celebridades e a ideia por detrás do projeto é divulgar o trabalho da Associação e, se possível, angariar fundos para ajudar a APPDA a desenvolver a sua missão de apoio às crianças, jovens e adultos que sofrem de perturbações do desenvolvimento e Autismo.

No mesmo dia, e a pedido da Associação Sorriso Encantado, a APPDA irá estar presente no Jardim de Santa Luzia, pelas 16h30, para um evento com muitas atividades para alegrar a tarde de todos.

No dia 31 de Março, a Associação vai estar presente na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos com uma ação/sensibilização sobre o autismo para a população em geral, organizada pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos. E ainda de 31 de Março a 2 de Abril a APPDA estará presente na II Feira da Economia Social e Solidária, organizado pela Secretaria Regional de Inclusão e Assuntos Sociais no centro de congressos do casino da Madeira.

Para terminar o mês dia 27 de Abril a APPDA vai à escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade para uma ação de sensibilização para a comunidade educativa.