Resgate de praticante de bodyboard

O Capitão do Porto de Leixões coordenou durante a tarde do dia 29 de março, o auxílio a um praticante de bodyboard em dificuldades no mar, em frente ao Bar “Fuzelhas” na praia de Leça da Palmeira.

O alerta foi dado cerca das 16h41, informando para a existência de um praticante de surf que se encontrava sob influência de forte rebentação e revelava dificuldades em regressar a terra. De imediato foi acionada a embarcação salva-vidas “SR28” da Estação Salva-vidas de Leixões e, por terra, três agentes da Polícia Marítima do Comando-local de Leixões. Foi também acionado o Sistema de Salvamento Balnear (SSB), com três nadadores-salvadores, que acorreu prontamente ao local.

Com a orientação dada a partir de terra pelos agentes da Polícia Marítima e pelos nadadores-salvadores do SSB, o praticante de bodyboard, de 40 de idade e nacionalidade portuguesa, acabou por sair para o largo, de modo a ser recolhido em segurança pela embarcação salva-vidas, o que sucedeu às 17h05, sem qualquer ferimento e sem necessidade de observação médica, embora com sinais de cansaço.

Durante toda operação foi realizada a observação, o seguimento e avaliação dos procedimentos em curso, por parte do Capitão do Porto, no âmbito das suas competências relacionadas com a busca, socorro e salvamento marítimo.​