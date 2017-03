Eduardo Jesus participa no “Robôbrava” em Machico

O Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença amanhã, sábado, dia 1 de abril, pelas 15 horas, no Fórum Machico, na iniciativa “RobôBrava”.

Recorde-se que o “RobôBrava”, iniciativa da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura através da Direção Regional da Inovação, Valorização e Empreendedorismo (DRIVE), é um workshop pedagógico dedicado às gerações mais novas (participantes com idades entre os 9 e os 14 anos), com o objetivo de ensinar a construir e programar um robô autónomo. Para tal, conta com o apoio da empresa regional Grupo XIS, e com a parceria da Lego Education e da Arabot Hi-Fi (distribuidora da marca em Portugal).

Esta será a quarta atividade do projeto, que já passou pela Ribeira Brava, Funchal e São Vicente.