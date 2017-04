Operação “Spring Break”

A Guarda Nacional Republicana realiza a partir de hoje e até ao próximo domingo, dia 9 de abril, diversas ações de sensibilização, em todo o território nacional, junto da comunidade escolar, e de fiscalização nas fronteiras terrestres de Vilar Formoso (Guarda), Caia (Portalegre) e Vila Real de Santo António (Faro), com o objetivo de prevenir a adoção de comportamentos de risco por parte da população jovem que se desloca nesta altura do ano para o sul de Espanha e Catalunha em férias escolares.

A operação será realizada em duas fases:

·1.ª fase – 3 e 4 de abril: militares do Programa Escola Segura realizam ações de sensibilização junto dos jovens, alertando-os para os comportamentos de riscos associados a estas viagens, bem como prevenindo-os de comportamentos aditivos e dependências;

·2.ª fase – 5 a 9 de abril: militares dos Comandos Territoriais, com o apoio da valência de investigação criminal e de binómios cinotécnicos de deteção de droga, realizam ações de fiscalização junto às fronteiras terrestres no sentido de detetar a prática de ilícitos associados ao consumo de substâncias estupefacientes, bem como garantir as condições de segurança dos veículos que irão transportar os jovens.

Em ambas as fases da operação, as ações serão realizadas em coordenação com a Guardia Civil de Espanha.

Na operação de 2016, para além da realização de 368 ações de sensibilização dirigidas a mais de 12 mil alunos, foram ainda fiscalizados 233 veículos nas fronteiras terrestres de Vilar Formoso (Guarda), Caia (Portalegre) e Vila Real de Santo António (Faro), tendo-se registado os seguintes dados:

·Um detido por tráfico de estupefacientes;

·51 doses de haxixe apreendidas;

·Três contraordenações por consumo de estupefacientes.