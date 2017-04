Eira do Serrado eleita geossítio do mês de abril

O geossítio da Eira do Serrado situa-se na margem esquerda da bacia hidrográfica da ribeira dos Socorridos. A partir do miradouro é possível identificar a forma aberta e larga da zona de cabeceira dos Socorridos (setor da bacia de receção) e, a jusante, o vale muito encaixado e estreito (setor do canal de escoamento).

As vertentes escarpadas e altas da região do Curral das Freiras revelam uma geologia e estrutura vulcânica complexa, com grande diversidade litológica e estratigráfica, expondo maioritariamente formações do Complexo Vulcânico Intermédio (CVM1, CVM2 e CVM3) bem como as superfícies de inconformidade que as separam.

No interior do vale destaca-se uma forma de relevo mais baixa e de topo aplanado sobre o qual se estabeleceu a vila do Curral das Freiras. Este patamar é composto por depósitos de brechas muito heterométricas resultantes de um importante evento de movimento de massa, do tipo deslizamento.

Mais informações poderão ser consultadas no site da Geodiversidade da Madeira, através do seguinte endereço: http://geodiversidade.madeira.gov.pt/pt/geossitios