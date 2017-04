‘Um Dia Pela Vida’ de 5 a 21 de abril

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro abraça uma vez mais o projeto ‘Um Dia Pela Vida’, que decorrerá de 5 a 21 de abril, no Funchal.

Trata-se de um evento que já percorreu vários concelhos da Região, e que se repete no Funchal, tendo por lema ‘Celebrar, Recordar, Lutar’. Celebrar a Vida, Recordar os que partiram vítimas desta doença, Lutar para que se encontre a cura e que todos sejamos sobreviventes.

O projeto está enquadrado num programa internacional promovido pela American Cancer Society. Atualmente, está presente em 26 nações, em todos os continentes e mais de 5.500 comunidades, com os grandes objetivos de informar, educar, apoiar as comunidades locais para a prevenção e angariar fundos para os programas de prevenção, rastreio e outras atividades desenvolvidas por organizações como a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

A cerimónia de abertura realiza-se amanhã, dia 5 de abril, pelas 16 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, com a presença da Secretária Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, Rubina Leal, e do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo.

Já o encerramento está previsto para os dias 20 e 21 de abril, no Parque de Santa Catarina, com atividades que se iniciam pelas 9 horas do dia 20 e se prolongam até às 2 horas do dia 21.

Durante todo o mês, podem ser constituídas equipas para a realização de dois eventos: um de solidariedade, outro de angariação de fundos, este ano com uma missão especial, uma vez que parte dos apoios serão revertidos a favor da recuperação da nova sede.

«‘Um Dia Pela Vida’ representa a esperança de que aqueles que foram levados pelo cancro não serão esquecidos, que aqueles que estão a combater o cancro serão apoiados e que um dia o cancro será vencido!».

Programa cerimónia de abertura

Funchal, 5 de abril de 2017- 16h:00min

Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal

Apresentadora: Teresa Valério

16h:00min – Abertura

16h:05min – Hino do Projeto “Um Dia Pela Vida”

16h:15min – Boas Vindas

Emanuel Ricardo Franco Sousa

Presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro

Coordenador Regional do Projeto “Um Dia Pela Vida”

Coordenador Nacional do Projeto “Um Dia Pela Vida”

16h:20min – Motivação para participar no Projeto

Madalena Nunes e Gonçalo Camacho – Responsáveis Locais

Apresentação da Comissão Local

16h:30min – Boas vindas do Projeto “Um Dia Pela Vida”

Paulo Cafofo – Presidente da Câmara Municipal do Funchal

16h:40min – “Vamos falar de Cancro – RAM”

Rubina Leal – Secretária Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais

16h:50min – “Vamos falar de Cancro”

Hugo Gaspar

17h:10min – Sobrevivente – Testemunho – Tânia Pestana

17h:20min – Convívio – Madeira de Honra / Inscrições

17h:30min – Atuação: Enfertuna

17h:45min – Encerramento