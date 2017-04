Parceria entre MSC Cruzeiros e UNICEF supera contribuição de €6.5 Milhões

A MSC Cruzeiros, maior companhia de cruzeiros privada do mundo com sede na Suíça e líder de mercado na Europa, incluindo Portugal, na América do Sul e Sul de África, anunciou que conseguiu angariar, através das generosas contribuições dos seus viajantes, até à data um total de €6,5 Milhões a bordo da sua frota por todo o mundo, no âmbito da sua parceria com a UNICEF.

Os fundos alcançados têm como objectivo entregar Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF), comida terapêutica pronta a consumir, tais como o Plumpy’Nut®, às crianças subnutridas e, à data de hoje, distribuiu mais de 2 milhões de saquetas de RUTF na Etiópia, Sul do Sudão, na Somália e no Malawi. A companhia enviou também recentemente seis contentores com mais de 22,000 produtos essenciais de modo a contribuir para a ajuda humanitária no Malawi.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman da MSC Cruises, afirmou que: “Estamos muito satisfeitos por termos alcançado este marco de contribuição, graças à generosidade dos nossos passageiros. Como uma companhia familiar, preocupamo-nos profundamente com o bem-estar das famílias por todo o mundo. Com os fundos angariados a bordo dos nossos navios e graças à nossa iniciativa ‘Get on Board for Children’ para providenciar e distribuir alimentos que salvam vidas a crianças desnutridas por todo o mundo, onde e quando é mais necessário’

A MSC Cruzeiros e a UNICEF trabalham em parceria desde 2009 e juntos estabeleceram a iniciativa global para assistir crianças subnutridas em países em desenvolvimento e as crianças afectadas por crises. Esta iniciativa encoraja os viajantes da frota MSC Cruzeiros por todo o mundo a doarem uma contribuição à UNICEF.

A actual opção de concentrar a ajuda no Malawi acontece por razões específicas, como explica Elisabeth Muller, Directora Executiva do Comité Suíço para a UNICEF: “Após um longo período de seca em 2014, o Malawi foi destruído por fortes inundações no início de 2015, onde aldeias ficaram submersas, e que devastaram casas, plantações e animais. Estas condições climatéricas, juntamente com um dos mais poderosos eventos nos últimos 50 anos, El Niño, causaram uma devastação nas vidas das crianças mais desprotegidas. Aumentaram a vulnerabilidade das crianças à subnutrição e conduziram à pior crise de segurança alimentar no Malawi há mais de uma década.”

“O Malawi encontra-se neste momento a atravessar a sua pior crise de segurança alimentar há mais de uma década com 6.5 milhões de pessoas, incluindo 3.5 milhões de crianças, actualmente afectadas e a necessitarem de assistência alimentar em 24 regiões. A situação nutricional de crianças com menos de cinco anos no Malawi é já muito frágil, com um risco significativo para uma maior deterioração, como resultado da crise de insegurança alimentar. A Desnutrição Aguda Severa é a forma mais perigosa de desnutrição e neste momento afecta 100.000 crianças. Estas crianças – especialmente menores de dois anos – correm um alto risco de morte devido aos efeitos da desnutrição.”

Para além de outras iniciativas, e para continuar a sensibilizar os seus viajantes a bordo relativamente ao trabalho da UNICEF e para as necessidades das crianças por todo o mundo, a MSC Cruzeiros organiza actividades educativas – “edutainment” – para os mais novos e as suas famílias. Todas as semanas haverá um dia dedicado à UNICEF que inclui divertidos jogos, um desfile infantil e a distribuição a cada jovem participante de um folheto com informações sobre a desnutrição no mundo, bem como do passaporte UNICEF World Citizen, tornando-o embaixador dos direitos das crianças pelo mundo fora.

A UNICEF, Fundação das Nações Unidas para as Crianças, com 70 anos de experiência na cooperação para o desenvolvimento e ajuda de emergência, trabalha no sentido de garantir a sobrevivência e o bem-estar das crianças em todo o mundo. Sob a sua alçada estão incluídos a saúde, nutrição, educação, água e saneamento, bem como a protecção das crianças contra abuso, exploração, violência e SIDA. Com os seus programas, a UNICEF encontra-se activa em mais de 190 países e territórios. O marco de fundos angariados recentemente alcançado vem reforçar o compromisso contínuo da MSC Cruzeiros e dos seus viajantes para ajudarem a continuar um impacto positivo através da iniciativa “Get on Board for Children”.