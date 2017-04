O Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura estará presente, amanhã, dia 12 de abril, pelas 18h, no Hotel Vila Galé Santa Cruz, na cerimónia de encerramento e entrega de prémios do 9º Curso Intensivo em Empreendedorismo e Inovação Empresarial.

Recorde-se que este curso, promovido pela Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura através da Startup Madeira no âmbito do projeto rs4e – road show for entrepreneurship, é realizado em parceria com o AUDAX – Centro de Investigação e Apoio ao Empreendedorismo e Empresas Familiares do ISCTE – Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, e envolve cerca de 70 estudantes de Universidades e Institutos Politécnicos do país de diferentes áreas de formação e nível de ensino (Licenciaturas, Pós-graduações, Mestrados ou Doutoramentos).