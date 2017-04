The Happy Mess lança “Love is a Strange Thing”

Foi lançado o novo vídeo The Happy Mess, que estão de regresso com um novo single. “Love is a Strange Thing” dá o arranque para a apresentação do terceiro álbum de originais da banda.

Um vídeo realizado por David Francisco/Moopie, que teve carta branca da banda para criar um universo visual para este tema que mergulha nas particularidades do amor nos pequenos e colossais detalhes que nos inquietam, que nos tornam eufóricos e felizes, por vezes irremediavelmente incoerentes e irracionais.

Os The Happy Mess mantêm as referências ao universo Indie/Pop que tem cativado público nacional e internacional. A produção deste tema ficou a cargo de Rui Maia (X-Wife / Mirror People) e Fred Ferreira (Orelha Negra / Banda do Mar).

O grupo é composto por Miguel Ribeiro (voz e guitarra), Joana Duarte (voz e sintetizadores), João Pascoal (baixo) & Hugo Azevedo (bateria), Zé Vieira (guitarra) e Afonso Carvalho (teclados).

Recentemente integraram a comitiva WHY Portugal na maior representação portuguesa no Eurosonic Noordeslag onde tiveram a oportunidade de mostrar a sua música a público e profissionais de todo o mundo.