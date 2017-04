Coreia pode “descambar” para uma guerra total

Kim Chang-min, o director-geral de Organizações Internacionais da Coreia do Norte, afirmou hoje que a situação na região é “extremamente perigosa” e que poderá rebentar uma guerra a qualquer momento.

“Hoje está criada na península da Coreia uma situação extremamente perigosa que ninguém consegue prever quando vai ficar fora de controlo e descambar para uma guerra total”, assegurou o alto funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Pyongyang numa entrevista à agência espanhola EFE.

Kim culpou os Estados Unidos pelo actual estado de tensão na região. A Rússia também se pronunciou hoje sobre a crise coreana, afirmando esperar que os americanos não actuem de forma “unilateral” na Coreia do Norte.

“Nós não aceitamos as aventuras nucleares e balísticas de Pyongyang que violam as resoluções da ONU, mas isso não quer dizer que seja possível violar o direito internacional e utilizar a força”, declarou o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov.

Também hoje, o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, numa visita à zona desmilitarizada (DMZ) que separa as suas Coreias, declarou que os EUA querem obter uma solução através de “meios pacíficos”, mas que “todas as opções estão em cima da mesa” para lidar com Pyongyang. Pence apelou ao regime norte-coreano para não testar a “determinação” do Presidente Donald Trump sobre a questão do nuclear, nem o poder do exército americano.

“Se interpretarmos esta formulação como uma ameaça de utilização da força de forma unilateral (…), então vamos mesmo por um caminho perigoso”, sentenciou Lavrov, o chefe da diplomacia russa.