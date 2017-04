Governo vai reduzir número de alunos por turma

O Governo da República vai reduzir o número máximo de alunos por turma no próximo ano lectivo, uma medida que para já abrange apenas as cerca de mil escolas TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária) existentes no País.

Em comunicado, emitido hoje pelo Ministério da Educação, lê-se que a ideia é implementar a redução do número máximo de alunos por turma de uma forma “progressiva”. A medida arranca no início do próximo ano lectivo, nos primeiros ciclos dos ensinos básico e secundário escolas TEIP, abrangendo um universo de cerca de 200 mil alunos.

De acordo com a tutela, as turmas vão passar a ter “as dimensões pré-2013”, ou seja, vão passar a ter um mínimo de 24 e um máximo de 28 alunos. Actualmente, as turmas podem ter entre 26 e 30 alunos.

Para o Ministério da Educação, o processo de redução do número de alunos por turma é “uma medida importante no conjunto das políticas de promoção do sucesso escolar”, porque “potenciadora da melhoria das aprendizagens”.