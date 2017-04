CMF assinala 43º Aniversário da Revolução de 25 de abril de 1974

A Câmara Municipal do Funchal assinala, este ano, o 43º Aniversário da Revolução de 25 de abril de 1974 com um vasto programa de comemorações aberto à população. As comemorações começam já na próxima sexta-feira, dia 21 de abril, pelas 17h, com a inauguração da exposição fotográfica “Os Rapazes dos Tanques”, do fotógrafo Alfredo Cunha, no átrio da CMF.

Os pontos altos das comemorações serão o concerto da fadista Ana Moura, na segunda-feira, dia 24 de abril, pelas 21h, na Praça do Município (entrada livre), e a cerimónia oficial, com sessão solene marcada para terça-feira, dia 25 de abril, pelas 9h30, na Sala da Assembleia Municipal.

“A Câmara Municipal do Funchal convida toda a população a estar presente nos diversos eventos previstos no programa, e que incluem ainda duas conferências e o lançamento de um livro, assinalando, desta forma, a Democracia e a Liberdade tal como elas merecem”, aponta a autarquia em comunicado.