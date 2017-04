O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente na cerimónia de lançamento da reedição da obra “Portugal Amordaçado” de Mário Soares.

Na cerimónia, que decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian, usaram da palavra, após as boas-vindas do Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Artur Santos Silva, Presidente do Conselho de Administração da Impresa, Francisco Pinto Balsemão, os filhos do antigo Presidente Mário Soares, Isabel Soares e João Soares, e o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, tendo o Presidente da República, com a sua intervenção, encerrado a cerimónia.