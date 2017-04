Portugal apresenta baixo risco de incumprimento no setor dos transportes

De acordo com a análise realizada através do Insight View, ferramenta especializada em prospeção de clientes, análise financeira e gestão de risco de incumprimento da Iberinform, o setor dos transportes rodoviários em Portugal tem uma representatividade de 17.969 empresas, repartidas por todo o território nacional, com concentração mais significativa em Lisboa (32%), Porto (13,8%), Setúbal (6%) e Leiria (5,8%).

Por sua vez, a faturação média das empresas do setor tem-se mantido estável no período entre 2010 e 2015, aproximando-se dos 425 mil euros/ano. O prazo médio de pagamentos tem vindo a diminuir, sendo atualmente de 80 dias.

Através da análise agregada disponível na Insight View, conclui-se que as microempresas predominam neste setor, representando 82% do total de empresas. Apenas uma minoria (0,1%) é composta por empresas de grande dimensão. Na sua maioria, estas operam no mercado há mais de cinco anos (83,5%).

Apesar de 3,4% das empresas apresentarem risco de incumprimento máximo, a predominância incide sobre aquelas que têm risco mínimo ou baixo, com 40,7% e 38% respetivamente.

De acordo com os dados analisados através do Insight View, verifica-se que numa escala de 0 a 10 as empresas do setor refletem um risco de incumprimento (Score) de 5.3, que se traduz como sendo médio.

Os dados analisados neste estudo foram extraídos da plataforma online Insight View. O acesso foi realizado por um utilizador convencional detentor de um contrato Insight View, que pode realizar este tipo de estudo sem custos adicionais associados.