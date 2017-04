Apresentação Pública do Roteiro da Geodiversidade da Madeira – Ponta de São Lourenço

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, apresenta publicamente amanhã, dia 22 de abril, às 10h, o Roteiro da Geodiversidade da Madeira – Ponta de São Lourenço, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Terra e Dia Nacional do Património Geológico.

Depois da apresentação do roteiro, no Miradouro da Ponta do Rosto, será conduzida uma visita aos geossítios do Miradouro da Ponta do Rosto, Prainha, Dunas da Prainha, Nossa Senhora da Piedade e Porta D’Abra, pelo professor António Brum da Silveira, da Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências de Lisboa.