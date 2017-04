Capriles acompanha a luta e a angústia do povo venezuelano

Tem sido comum nos últimos dias ver o principal líder da oposição na Venezuela, Henrique Capriles, na rua junto com o povo, no meio das manifestações a enfrentar os gases lacrimogéneos lançados durante as caminhadas de luta, a gritar frases contra o governo de Nicolás Maduro e a incentivar a população para fazer um esforço para conseguir alcançar o fim do regime socialista bolivariano implementado por Hugo Chávez.

Porém, não tem sido fácil esta luta também de Capriles que tem visto os seus camaradas de luta, o povo, a morrer e a chorar as mortes dos seus familiares.