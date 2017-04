Polícia deteve mais um suspeito do atentado em Estocolmo

A polícia sueca deteve mais um suspeito do atentado com um camião do dia 7 de Abril em Estocolmo, mas as autoridades não adiantaram mais pormenores.

O principal suspeito, que também está detido, é Rakhmat Akilov, um uzbeque de 39 anos, admitiu ser o condutor do camião roubado que lançou contra a multidão.

Os investigadores continuam a procurar eventuais cúmplices e anunciaram a detenção de mais uma pessoa, colocada em detenção no domingo, revelou a polícia em comunicado.

Segundo o mesmo documento, “a polícia e os serviços de segurança realizaram juntos a detenção, após analisarem uma grande quantidade de elementos recolhidos durante o inquérito”.

A Procuradoria tem até quarta-feira à tarde para decidir se mantém o suspeito em prisão preventiva.

