Realiza-se na quarta-feira, 26 de abril, pelas 12 horas, a assinatura de um protocolo de colaboração entre a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais e a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas.

A cerimónia decorrerá no auditório do Instituto de Emprego da Madeira e contará com a presença da secretária, Rubina Leal, e o secretário regional, Humberto Vasconcelos.