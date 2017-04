A Escola Gonçalves Zarco comemora amanhã, sexta-feira, dia 28, pelas 10 horas, na biblioteca da escola, o Dia do Trabalhador com o objetivo de sensibilizar os alunos para os deveres e os direitos dos trabalhadores. Neste sentido, o Grupo de História da nossa Escola organiza uma conferência intitulada “A evolução do direito laboral em Portugal” dinamizada pelo dr. Marco Gonçalves, especialista nesta matéria.

