EBS Machico vence Olimpíadas da Europa

O Centro de Estudos de História do Atlântico (CEHA) foi, no passado dia 26 de Abril, o palco das semifinais e da final das Olimpíadas da Europa, um evento organizado pelo Gabinete da Eurodeputada Liliana Rodrigues, em parceria com a Secretaria Regional da Educação através da Direcção Regional de Juventude e Desporto.

A EBS Machico foi a grande vencedora desta edição das Olimpíadas da Europa, após ter superado a EBS Ângelo Augusto da Silva na final. Os vencedores vão agora poder visitar o Parlamento Europeu, no final de Maio.

No total, nesta fase do evento marcaram presença os clubes europeus de seis escolas da região.

Para além dos finalistas, participaram ainda a EBS Luís Maurílio da Silva Dantas (Carmo), a EBS Padre Manuel Álvares, a Escola da APEL e a EB 123/PE do Porto da Cruz. As equipas eram compostas por cinco elementos que tiveram de responder, ao longo de várias rondas, a questões de escolha múltipla relacionadas com o projeto europeu.

A entrega de prémios decorre no dia 9 de Maio, na sessão de encerramento do ‘IncluEuropa – Europa Inclusiva’. O evento, a realizar-se na Reitoria da Universidade da Madeira, contará com a presença da Eurodeputada Liliana Rodrigues e do Secretário Regional da Educação, Jorge Carvalho.

Criado em 2016 pelo Gabinete da Eurodeputada Liliana Rodrigues, em parceria com a Secretaria Regional da Educação da Madeira, o IncluEuropa pretende promover o conhecimento e o interesse pelos valores europeus nas escolas da região. Para além das Olimpíadas da Europa, o projeto engloba ainda um concurso de curtas-metragens subordinado ao tema “A Europa somos nós”.

A mostra dessas películas acontece, também, no dia 9 de Maio.