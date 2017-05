Governo Regional investe 538 mil no Parque Ecológico do Funchal

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas tem vários investimentos projetados a curto prazo para a cidade do Funchal. Destaque para a intervenção que será dada ao Parque Ecológico do Funchal através do PRODERAM – Programa de Desenvolvimento para a Região Autónoma da Madeira. Trata-se de um investimento na ordem dos 538 mil euros e que só é possível depois da “luz verde” da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas. Entidade que tutela o PRODERAM.

O investimento proposto e já aprovado terá como objetivo a execução e beneficiação de alguns percursos do Parque Ecológico recaindo a intervenção em cerca de 13 quilómetros de percursos pedonais. O reforço da segurança e construção de muros de suporte está também contemplado nesta intervenção.

Para Humberto Vasconcelos, “esta é uma intervenção que será de extrema importância para a cidade do Funchal, não só a nível turístico, mas também pelo facto de ficarem sanados problemas que aconteceram quer no 20 de fevereiro, quer mais recentemente com os incêndios de agosto passado”.

Com a aprovação de 538 mil euros de investimento por parte da secretaria, fica apenas à responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal um valor na ordem dos 95 mil euros.