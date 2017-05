Madeira hasteia a primeira bandeira azul de 2017

A Madeira foi a região do País escolhida para a cerimónia nacional do hastear da primeira Bandeira Azul em 2017. A cerimónia terá lugar na praia de Ponta Delgada, no concelho de São Vicente, e foi anunciada numa conferência de imprensa promovida pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) no Museu do Oriente, em Lisboa.

No evento, no qual marcou presença Susana Fontinha, Diretora Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, entidade que coordena na Região Autónoma da Madeira o programa, a ABAE também anunciou que serão atribuídas à Região um total de quinze Bandeiras Azuis, treze das quais a praias e duas das quais a marinas.

Estes números confirmam a posição da Madeira como uma das zonas mais galardoadas de Portugal em termos de Bandeiras Azuis. A Madeira viu, assim, ser aprovadas todas as candidaturas ao galardão Bandeira Azul, mais uma bandeira azul do que no ano de 2016.

“É com muita satisfação que a Secretaria regional do Ambiente e Recursos Naturais vê, este ano, aumentar o número de bandeiras azuis atribuídas às praias da Região.

Passam a ser treze praias e duas marinas, um número que tem evoluído nos últimos dois anos. Podemos dizer que estes galardões são fruto de um trabalho desenvolvido pelo Governo Regional que, juntamente com as autarquias, tem colocado no terreno medidas que levam à melhoria da qualidade das águas balneares”.

A Associação Bandeira Azul da Europa – FEE Portugal anunciou que, em 2107, são 320 praias e 14 marinas portuguesas que poderão hastear a Bandeira Azul.

São 13 as praias galardoadas da Região, este ano, mais uma relativamente ao ano anterior – a praia do Areeiro, no Município do Funchal, que é a novidade deste ano.

As restantes 12 praias galardoadas já o haviam sido em 2016 e voltaram a sê-lo este ano.

As praias galardoadas (10 na ilha da Madeira e 3 na do Porto Santo) distribuem-se por 6 Municípios, sendo o do Funchal o que apresenta maior número de praias galardoadas: 5, seguido do Município do Porto Santo com 3 e de Santa Cruz com 2. Os municípios do Porto Moniz, Santana e São Vicente contam com uma praia galardoada, cada um.

A praia do Areeiro, agora concessionada ao Hotel Orca Praia, reentrou no Programa BA, depois de um intervalo de alguns anos sem galardão, devido quer às obras da promenade que se arrastaram no tempo, quer à falta de nadadores salvadores (último ano em que hasteou a BA – 2004; último ano em que foi candidata, mas não hasteou – 2009)

Este ano, pela primeira vez na RAM, 1 praia galardoada inclui 2 concessões de praia. A concessão de praia do Hotel Pestana Porto Santo e a concessão do Colombos Resort integram a praia galardoada do Ribeiro Salgado, no Porto Santo.

Marinas galardoadas

As marinas galardoadas em 2017 são a marina do Funchal e a marina da Quinta do Lorde, em Machico – as mesmas que hastearam o galardão em 2016.

O Programa ‘Bandeira Azul’ é um galardão ambiental atribuído anualmente às praias, marinas e portos de recreio que cumpram um conjunto de critérios de gestão ambiental, educação ambiental, informação, qualidade da água balnear, serviços e segurança dos utentes. Em Portugal, o galardão é desenvolvido pela ABAE, secção portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental (FEE) e conta com o apoio técnico da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), entre outras entidades públicas e privadas com responsabilidades na gestão das praias, marinas e portos de recreio.