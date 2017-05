Museu Carlos Machado promove ateliê de confeção de pizas em forno de lenha

A Direção Regional da Cultura, através do Museu Carlos Machado e da sua equipa do Património Cultural Imaterial, promove domingo, 7 de maio, nas Sete Cidades, a realização de um Ateliê de Confeção de Pizas em Forno de Lenha, orientada pelo chefe Biagio Volandri Verdolini.

A iniciativa, que decorre a partir das 10H30 na Loja da Ecoatlântida, está aberta a todos os interessados, mas obriga a inscrição prévia, que deverá ser feita através do telefone 296 202 930.

Nas Sete Cidades, a maioria das casas ainda possui fornos de lenha e muitas famílias ainda os utilizam no seu dia a dia para cozinhar e aquecer a casa.

A partir do projeto “Sete Cidades – Para Além da Paisagem”, a equipa do Património Cultural Imaterial do Museu Carlos Machado tem promovido a reativação e a continuidade do uso dos fornos de lenha.

Neste âmbito, já promoveu a realização de dois ateliês de confeção de pão caseiro e outros dois de confeção de piza.

Biagio Volandri Verdolini, nasceu em Itália, mas vive atualmente em Ponta Delgada, tendo como principal atividade profissional a de chefe de cozinha, além de colaborar como formador em ateliês de cozinha italiana, introduzindo curiosos e profissionais nesta refinada arte milenária.