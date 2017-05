Lufthansa e Austrian Airlines com internet Wi-Fi a bordo

As companhias aéreas Lufthansa e Austrian Airlines passaram recentemente a disponibilizar ligação à internet Wi-Fi a bordo dos seus voos mais curtos e de médio curso, devendo a ligação estar disponível também a bordo dos aviões da Germanwings dentro de algumas semanas.

A Lufthansa explica, em comunicado, que a ligação Wi-Fi está já instalada em 19 aviões A320 da Lufthansa, bem como em 31 aparelhos da Austrian Airlines, prevendo-se que, em breve, venha também a estar disponível em 29 aviões da Germanwings.

“Esta nova tecnologia de alta velocidade foi testada com êxito nos últimos meses tanto em voos da Lufthansa como da Austrian Airlines”, aponta a Lufthansa, salientando que, para que tal fosse possível, os aviões foram equipados com a tecnologia Wi-Fi e com as antenas de captação via satélite necessárias para o serviço.

O acesso à internet é feito através do Wi-Fi e usando os próprios aparelhos móveis dos passageiros, existindo três pacotes de serviço em cada companhia aérea, cujos preços variam entre os três e os 12 euros.

Nos voos da Lufthansa, os passageiros podem optar pelo FlyNet Message, cujo preço é de três euros, pelo FlyNet Surf que custa sete euros, ou ainda pelo FlyNet Stream, por 12 euros. Na Austrian Airlines, os pacotes têm os mesmos preços, sendo apenas alterada a designação, concretamente myAustrian FlyNet Message, myAustrian FlyNet Surf e myAustrian FlyNet Stream.

Recorde-se que, em Janeiro de 2003, a Lufthansa tinha sido a primeira companhia aérea a operar um voo comercial de longo curso com ligação à internet, serviço que foi, no entanto, descontinuado em 2006.

Em 2010, a companhia voltou a oferecer acesso à internet de banda larga em voos intercontinentais e, em 2015, passou a disponibilizar o FlyNet em todos os 107 aviões de longo curso da frota da Lufthansa, bem como da Geowings, desde o final de 2015.

Já a Swiss, companhia que também faz parte do Grupo Lufthansa, passou a disponibilizar o serviço de internet a bordo nos voos de longo curso quando integrou o Boeing 777 na sua frota, planeando introduzir a Internet a bordo dos seus voos de pequeno e médio curso a partir de 2018.