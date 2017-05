“Volta de Apoio ao Emprego 2017” na 4ª edição

Realizou-se no passado dia 28 de abril, no auditório do Instituto de Emprego da Madeira, a 4ª edição da “Volta de Apoio ao Emprego”, uma iniciativa de âmbito nacional da Representação da Comissão Europeia em Portugal que na RAM foi organizada pelo Centro Europe Direct Madeira em parceria com o Instituto de Emprego da Madeira e ​a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais.

Este evento que tem como objetivo, divulgar algumas soluções que possam contribuir para a melhoria da empregabilidade, contou este ano com ​a participação da Startup Madeira, do Centro Nacional Europass​ e​ do Fórum Estudante​.

Durante a iniciativa, foram várias as temáticas abordadas, como sejam: os Estágios Profissionais na Europa; a Rede EURES: mobilidade profissional na Europa; o Programa Erasmus para Jovens Empreendedores; o programa “Corpo Europeu de Solidariedade”; o “KIT EUROPASS” e por último as 5 competências mais valorizadas pelos empregadores.