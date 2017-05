Startup Madeira promove “open day” no pólo da Ribeira Brava

A Startup Madeira promove nesta sexta-feira, dia 5 de maio, um “open day” no pólo da incubadora no Brava Valley (Ribeira Brava). O objetivo é o de dar a conhecer o recém-inaugurado espaço, assim como o de promover o contato com alguns dos empreendedores que estão ligados à incubadora regional.

Esta iniciativa destina-se sobretudo a empreendedores com novas ideias de negócio, empresas empenhadas em conhecer e estabelecer parcerias, assim como colaboradores curiosos, inovadores e criativos, freelancers, entidades interessadas na inovação, empreendedorismo e startups e ainda à comunidade local (escolas, serviços públicos e entidades privadas).

Assim, entre as 10 e as 18 horas de amanhã, vários colaboradores da Startup Madeira estarão disponíveis para receber e guiar os interessados. As visitas, de acesso gratuito, têm duração máxima de 45 minutos e durante esse período será dadaserá dada a oportunidade de conhecer a nova incubadora e reunir com as startups presentes no espaço, nomeadamente: Dosbware, Guestly, IdcGeo, Infraspeak, Keepers of Intheris, Mind Surfing, Press Power, TravelCentral24, ToDoShirt, Walkme Mobile Sollutions, Go4Health, NewsAvia e Welp World.

O Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, sublinha a importância desta iniciativa para dar a conhecer, não só o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Startup Madeira e os projetos de algumas novas empresas e empreendedores da Região, como também para mostrar as funcionalidades e vantagens de um local que congrega, além do espaço em si, as vantagens do acompanhamento e colaboração da incubadora nos projetos. “Acreditamos que, ao dar a conhecer este espaço, o trabalho da Startup Madeira e empresas que têm vindo a nascer nos últimos anos, estamos a incentivar o aparecimento de novas ideias e mais projetos inovadores”, diz o governante. “O Governo Regional tem vindo a apostar no fomento do empreendedorismo e inovação e por isso é fundamental este novo espaço da Startup Madeira que oferece todas as condições para que os empreendedores da Região”, acrescenta ainda.

Recorde-se que o pólo da Startup Madeira@Brava Valley (sito à Rua Primeiro de julho n.º1, Ribeira Brava) foi inaugurado no passado dia 12 de abril. Com dois andares, o novo espaço está aberto 24 horas por dia, e inclui 8 salas de incubação física e 8 espaços para cowork, a que acresce ainda uma sala para eventos e outros para reunião e self-catering.