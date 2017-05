Reconversão por privado de área florestal ao abrigo do PRODERAM

Depois de o Governo Regional, através do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, ter sensibilizado os proprietários dos terrenos para a necessidade de atuarem sobre estes de modo a minimizarem os riscos em eventualidade de incêndio, a Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, vai visitar na próxima quarta-feira, dia 10 de maio, pelas 12h00, a reconversão de um terreno de 14 hectares, no Caminho dos Pretos, realizada por um privado. Trata-se de um terreno localizado numa área estratégica para a defesa e segurança da cidade do Funchal.

Esta reconversão florestal é financiada pelo PRODERAM, programa ao dispor dos privados que pretendam ver os seus terrenos limpos e/ou reconvertidos.