Confirmada a despromoção da equipa sénior de futebol à Liga Ledman Pro, em entrevista ao sítio oficial do Clube Desportivo Nacional, Rui Alves, presidente dos alvi-negros, analisa das razões que motivaram este desfecho, mas também a ambição de devolver o clube o mais rapidamente possível ao escalão principal do futebol português.

Pode ouvir a entrevista a Rui Alves no site do C. D. Nacional.