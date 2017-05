Um terço dos alunos não consegue positiva a Matemática no 6º ano

Cerca de um terço dos alunos do 2º Ciclo não consegue positiva a Matemática no 6º ano e a maioria não recupera a aprendizagem após ficar retido, revela um estudo publicado esta segunda-feira pela Direcção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC). Os dados reportam-se às classificações internas conseguidas pelos alunos do 5º e 6º anos no ano letivo 2014/2015.

O comunicado do Ministério da Educação conclui que a elevada percentagem de negativas a Matemática associada a uma fraca capacidade de recuperação das aprendizagens a essa disciplina “sustenta a ineficácia da retenção e a necessidade de agir aos primeiros sinais de dificuldade”.

A segunda disciplina com maior percentagem de negativas é Inglês, com 15% no 6º ano. O caso a Matemática é tão relevante, conclui a DGEEC, que 97% dos alunos que chumbam no 2º ciclo tem negativa à disciplina.