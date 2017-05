Fábrica dos Sorrisos leva surf adaptado à Madeira

No dia 20 de maio, sábado, vai realizar-se o segundo evento do ano da SURFaddict (Associação Portuguesa de Surf Adaptado). Depois do arranque ter sido dado em São Torpes, a “Fábrica dos Sorrisos” vai agora até à pérola do Atlântico, mais concretamente à Praia do Porto do Seixal.

Nuno Vitorino, presidente da SURFaddict, mostra-se confiante no sucesso deste evento.

“Os eventos realizados nas ilhas obedecem a uma logística muito complexa, mas com os parceiros que temos o evento da ilha da Madeira fica muito mais facilitado”, começou por dizer.

“Todos os parceiros estão a fazer um imenso esforço para que este evento seja possível. Tenho a certeza que iremos ter um evento para mais tarde recordar. Convido todos a surfar e a fazer parte da história”, apelou.

“A SURFaddict assumiu desde sempre fazer surf adaptado em sítios onde, normalmente, as pessoas com deficiência têm menos oportunidades de fazer surf. E com essa ideia em mente estamos novamente na Madeira, com um grande grupo de voluntários prontos para fazer qualquer pessoa divertir-se. Todos ao surf”, concluiu Nuno Vitorino.

Para Filipe Rebelo presidente da ASL – Associação Sem Limites e um dos parceiros deste evento. “A vinda deste tipo de eventos para a ilha da Madeira é bastante importante pois vem proporcionar a igualdade de oportunidades a todas as pessoas com deficiência. A inspiração, a motivação e a superação que se vê nestes eventos são fantásticos, estamos de facto muito felizes com esta parceria”.

A actividade terá início logo pelas 10 horas e vai decorrer até às 16 horas, estando programada uma pausa para almoço, que é gratuito para todos os participantes. Para participar basta apenas aparecer na praia e estar disponível para sorrir.