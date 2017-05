Mais de uma tonelada de ração recolhida no Banco Solidário Animal

A campanha de recolha do Banco Solidário Animal – Animalife, que aconteceu no passado fim-de- semana pela décima vez, recolheu ração e os outros produtos essenciais para tratamento diário dos animais, indispensáveis para a causa abraçada pela Câmara Municipal de Machico.

Durante dois dias, entre as 8h e as 22h30, quase duas dezenas de voluntários divididos pelas duas lojas do Continente daquela cidade recolheram areia, coleiras, shampoo e outros utensílios, bem como 377 quilos de ração de gato e 937 quilos de ração para cão.

Contas feitas, foi mais de uma tonelada de ração recolhida pelos voluntários da Causa – SOS Animal Machico, que se dividiram em três turnos durante um fim-de- semana que podia ser de descanso para quem se quis juntar à causa animal.

A Câmara Municipal de Machico é a primeira autarquia na Região a se associar à Animalife, entidade organizadora e gestora, em parceria com a Sonae, nesta campanha do Banco Solidário Animal.