Rui Alves não aceita que se arranjem ‘bodes expiatórios’

Na sequência das declarações vindas a público nos últimos dias, algumas delas direcionando para o administrador com o pelouro do futebol sénior a principal responsabilidade pelo insucesso desportivo da equipa, Rui Alves, presidente do CD Nacional faz questão de clarificar que “a palavra final em todas as decisões sobre a equipa são sempre suas”.

O presidente lamenta ainda que se venha para a praça pública falar de coisas que deveriam ser alvo de reflexão interna, sublinhando que porque faltam ainda dois jogos para terminar a época, se devem deixar as análises para o final, pois só nessa altura se poder fazer um balanço total a tudo o que se passou.

Pode ouvir as declarações de Rui Alves no site do C.D. Nacional.