Açores integram consórcio do projeto SMART DESTINATION

O Governo dos Açores, através do Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia, participou, em Las Palmas, nas Canárias, no workshop do projeto INTERREG-MAC – SMART DESTINATION, que visa promover a cooperação entre os Açores, Cabo Verde e as Canárias para a implementação de uma estratégia de ‘Destinos Turísticos Inteligentes’.

Este projeto prevê a realização de atividades que melhorem a cooperação público-privada e a ligação entre empresas e centros de investigação para a criação de um plano para cada um dos destinos turísticos da Macaronésia e para a implementação de soluções de tecnologias de informação e comunicação (TIC) que favoreçam a evolução das ilhas para o conceito de ‘Destino Turístico Inteligente’.

O Diretor Regional da Ciência e Tecnologia salientou que a participação dos Açores neste encontro foi de “grande relevância”, na medida em que os objetivos do projeto “vão ao encontro” da Agenda Digital Regional.

Nesse sentido, Bruno Pacheco destacou “a identificação de tecnologias que permitam tornar as ilhas açorianas em verdadeiras ‘Smart Islands’ e a contribuição para melhorar a competitividade as empresas tecnológicas regionais”.

Este encontro que decorreu em Las Palmas deu início ao SMART DESTINATION, tendo sido definidas as ações e as atividades a implementar no âmbito do projeto.

O SMART DESTINATION, que terá uma duração 36 meses, conta com um orçamento global de 1,8 milhões de euros e é composto por mais de duas dezenas de parceiros da Macaronésia, estando a coordenação a cargo da Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria.