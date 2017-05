Modernização das infraestruturas agrícolas é um dos eixos estratégicos dos Açores

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas afirmou, na Terceira, que a modernização das infraestruturas agrícolas é um dos eixos estratégicos fundamentais para o desenvolvimento do setor, para qual o Governo dos Açores continua a trabalhar.

“É verdade que muito já foi feito, mas há sempre mais a fazer. Temos consciência disso”, salientou João Ponte na inauguração de um caminho agrícola no Perímetro de Ordenamento Agrário Altares/Raminho, acrescentando que o Executivo regional tem procurado ajustar os recursos disponíveis às prioridades.

Nesse sentido, salientou que o Plano de Investimentos aprovado na Assembleia Legislativa “dá bem nota do esforço que Governo Regional quer fazer na melhoria” do abastecimento de água, das acessibilidades e do fornecimento de eletricidade, considerando que “são fundamentais para a vida dos agricultores e o objetivo do Governo foi, é e será sempre facilitar a vida aos agricultores a todos os níveis”.