Moradores no Bairro da Penha de França serão realojados em 28 novos fogos

Os Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, decorrem em maio na freguesia do Imaculado Coração de Maria e este sábado foi dia de visitar o Bairro da Penha de França, um dos empreendimentos habitacionais municipais cujos moradores serão em breve realojados em novos apartamentos, ao abrigo do Programa Amianto Zero, que vai erradicar o amianto de toda a habitação social da Autarquia.

O Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cafôfo, e o Presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Gonçalo Aguiar, foram acompanhados pelos respetivos Executivos esclarecer a população relativamente a questões da sua transição para os novos lares, que serão construídos de raiz no Bairro dos Viveiros.

Paulo Cafôfo explicou que o empréstimo bancário para o investimento já foi aprovado e que a obra já foi adjudicada à empresa vencedora, faltando apenas o visto do Tribunal de Contas para que a construção comece. O Presidente incentivou a população a contactar diretamente a Autarquia para esclarecer quaisquer dúvidas e comprometeu-se a prestar informação regular sobre as etapas do processo nos próximos meses. Recorde-se que, no passado mês de março, o Primeiro-Ministro António Costa visitou o Funchal e lançou a primeira pedra deste novo conjunto habitacional nos Viveiros, um investimento de 2 milhões de euros da Câmara Municipal do Funchal, englobado no programa “Amianto Zero”, que vai erradicar o amianto de todos os bairros sociais camarários, resolvendo um problema de saúde pública que persistiu durante décadas.

O projeto representará um investimento global de 5 milhões de euros, exclusivamente com verbas camarárias, com vista à construção de 66 novos fogos (28 no Bairro dos Viveiros, em São Pedro, e 38 no bairro da Quinta Falcão, em Santo António), melhorando a qualidade de vida de cerca de 300 pessoas.

As Presidências Abertas no Imaculado Coração de Maria privilegiaram ainda múltiplos contactos de proximidade com a população em vários espaços de convívio da freguesia.