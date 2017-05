A Academia Madeirense das Carne/Confraria Gastronómica da Madeira participou no “Capitolodella Tradizione” organizado pela “Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba”evento que se realizou no dia 13 de Maio no Castello di Grinzane na região de Piemonte, norte de Itália.

A Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba é conhecida em Itália e na Europa por ser muito selectiva e rigorosa nos convites para os seus eventos.