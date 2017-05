Economia cresceu 2,8% no primeiro trimestre de 2017

A economia portuguesa cresceu 2,8% no primeiro trimestre de 2017 face ao mesmo período do ano passado, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). É o desempenho trimestral homólogo mais positivo dos últimos 10 anos, já que iguala o crescimento verificado no último trimestre de 2007, período em que a economia portuguesa cresceu também 2,8%.

O INE indica que “esta aceleração resultou do maior contributo da procura externa líquida, que passou de negativo para positivo”, traduzindo o aumento mais acentuado das exportações do que o das importações, ao passo que a procura interna “manteve um contributo positivo elevado, embora inferior ao do trimestre precedente”, registando-se uma “desaceleração do consumo privado e uma aceleração do investimento”.

Comparando com o quarto trimestre de 2016, o PIB cresceu 1% entre Janeiro e Março, depois de no trimestre anterior ter registado um crescimento em cadeia de 0,7%.

O Governo espera um crescimento do PIB de 1,8% este ano.