Nacional derrotado em Braga

Em jogo da jornada 33 da Liga NOS, o Nacional foi, na noite de ontem, derrotado em Braga por 4-0. Com uma primeira parte horrível, onde se acumularam os erros individuais, o Nacional perdia ao intervalo por 3-0, muito mais por demérito próprio do que por mérito do adversário.

O intervalo fez bem à equipa, que veio para a segunda metade mais concentrada. Mesmo assim, e apesar de ter criado algumas boas oportunidades, seria o Braga a marcar novamente, através de Neto, que fixou o resultado final.