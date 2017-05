MiratecArts lança programa do festival de artes Azores Fringe

A quinta edição do Azores Fringe Festival vai acolher mais de 300 artistas, nas nove ilhas dos Açores, de 26 de maio a 30 de junho. A MiratecArts lançou online o programa e a já muito procurada revista de 52 páginas sai à rua.

O “festival dos festivais de artes” como está sendo referido nas redes sociais, Azores Fringe faz parte da rede World Fringe, que engloba mais de 250 festivais, nos quatro cantos do mundo. O festival tem várias secções, programas ou até mesmo festivais dentro do próprio programa Fringe.

“Artistas apoiando artistas” diz Terry Costa, o fundador do Azores Fringe e diretor da associação MiratecArts, promotora do festival. “O Fringe é programado pelos artistas e a associação incentiva a partilha e encontro de talentos e ideias semelhantes para que sinergias sejam criadas, com artistas das várias ilhas e até entre portugueses e estrangeiros, que investem para vir até ao festival.”

Quarenta artistas, de 12 países e de várias regiões de Portugal e ilhas, fazem da vila da Madalena, Pico, a sua casa para o programa “Artistas em Ação”. Desde a pintura à instalação, trabalhos académicos com veia artística, a exploração de assuntos sociais e educativos, artistas descem à ilha montanha desde a Índia à Colômbia. O programa “Artistas em Ação” é dedicado a intervenções ao ar-livre, visitas a escolas, centros de crianças e de terceira idade, pesquisa e desenvolvimento de novos trabalhos artísticos. “A maioria desta programação acontece sem horário estipulado” avança Costa, “mas o festival tem 70 eventos agendados e com algo para todos os gostos artísticos.”

O III Encontro Pedras Negras, a acontecer de 26 a 28 de maio, no Pico, acolhe 24 escritores e o Encontro & Expedição Fotográfica nas Flores tem uma turma de 14 artistas, prontos a explorar o ponto mais ocidental da Europa, de 9 a 12 de junho. A programação no calendário Fringe para São Miguel vem em cortesia da Associação da Juventude Viola da Terra. As ilhas de Santa Maria, Terceira e Graciosa recebem sessões do shorts@fringe que, este ano, apresenta 136 filmes provenientes de mais de 50 países.

As terças-feiras no Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, apresentam um tipo de mini-festival de performance, que abraça vários estilos de música, dança e teatro. O programa +Arte Corvo continua pelo terceiro ano consecutivo, na ilha mais pequena do arquipélago. Atelier de Kaasfabriek, em São Jorge, é o anfitrião do Fringe na ilha do dragão, acolhendo arte e artistas desde as ilhas até ao estrangeiro. E o encerramento da quinta edição do Azores Fringe acontece a 30 de junho, na ilha Faial, quando nasce o LAFA – Lantern Art Festival Azores.

Assim, o festival de festivais de arte apresenta centenas de artistas em dezenas de eventos e muitas mais oportunidades para a população residente, e visitante, se envolver com a explosão de artes dos Açores para o mundo.