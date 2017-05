Portugal tem 2,6 milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social, apontou o Instituto Nacional de Estatística com base no inquérito às Condições de Vida e Rendimento relativo ao ano de 2016. Os resultados indicam que o rendimento para as pessoas em risco de pobreza foi de 3865 euros (2015), um valor que compara com um rendimento disponível por adulto de 8782 euros.

Em 2016, 2595 milhares de residentes encontravam-se em risco de pobreza ou exclusão social. Isto é, 25,1% da população portuguesa. O valor traduz uma redução de 1,5% face ao ano anterior. Do universo de pessoas em pobreza, 18,8% (487 mil) eram jovens, menores de 18 anos. A seguir surgem os idosos: 18% (468 mil) eram pessoas com idade superior a 65 anos.