TAP transportou 1.167.632 passageiros em Abril

A TAP transportou, segundo um comunicado enviado às redações, um total de 1.167.632 passageiros em Abril, mais 302.475 passageiros que em igual mês do ano passado, o que se traduz num crescimento de 35%.

Por destinos, a TAP destaca os 182.331 passageiros transportados a mais do que no ano anterior nos destinos europeus, um aumento de 33,1% que, segundo a companhia de bandeira nacional, se deveu essencialmente ao contributo de destinos como Espanha e Bélgica.

“Espanha e Bélgica tiveram os melhores resultados”, destaca a TAP, revelando que, no conjunto dos destinos espanhóis, transportou 134 mil passageiros em Abril, mais 70,1% do que no mesmo mês do ano anterior, enquanto a capacidade oferecida subiu 18,8%.

Já para aa Bélgica, a companhia avança um crescimento de 139,5% no número de passageiros transportados, associado também ao aumento de 125,9% na oferta de lugares.

A nível dos destinos intercontinentais, a TAP transportou 80 mil passageiros nas rotas africanas, aumento de 57,1% face a Abril de 2016, com destaque para Marrocos, onde o aumento no número de passageiros foi de 265,9% face ao ano anterior, tendo a oferta de lugares aumentado 160%.

Mas a companhia destaca também o mercado norte-americano, com um aumento de 130,4% nos número de lugares oferecidos e de 173,8% no número de passageiros transportados, o que se traduz num acréscimo de 58 mil passageiros face a igual mês do ano anterior, com a TAP a realçar o contributo das rotas para Nova Iorque – JFK e Boston, lançadas no Verão do ano passado.

A companhia aérea de bandeira nacional salienta ainda a recuperação do Brasil, que “continua a dar claros sinais de retoma”, com a TAP a contabilizar mais 21 mil passageiros que no mesmo mês do ano passado, num total de 117 mil pessoas transportadas nas rotas brasileiras da companhia, mais 22% que em Abril de 2016.

Já o load factor dos voos da TAP em Abril foi de 85,4%, subida de 12,4 p.p. relativamente ao mesmo período de 2016.

A Ponte Aérea entre Lisboa e o Porto, voltou a registar resultados positivos, tendo transportado mais 6.926 passageiros do que no ano anterior, correspondendo a um aumento de 13,5%.