Escola do Lombo Segundo tem um novo campo de jogos

A Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar do Lombo Segundo, em São Roque, conta, a partir de agora, com um novo campo de jogos, construído de raiz pela Câmara Municipal do Funchal, para responder à necessidade já identificada destes jovens terem um recinto próprio na escola, quer para as aulas de Educação Física ao ar livre, quer para fins de recreio. Até agora, o estabelecimento de ensino ficava dependente da disponibilidade das instalações do Clube Desportivo São Roque para o efeito. O investimento da Autarquia rondou os 70 mil euros.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, visitou ontem as novas instalações, ao lado de Madalena Nunes, Vereadora com o pelouro da Educação, e de Miguel Silva Gouveia, Vereador que tutela as Obras Públicas no concelho, e “enalteceu a importância de continuar a valorizar o parque escolar do concelho, fazendo com que o Funchal continue a marcar a sua política de investimento com uma aposta clara na Educação.”

Na ocasião, Paulo Cafôfo lembrou que o Funchal é “uma Cidade Educadora e é a única cidade da Região considerada, a partir deste ano, como Cidade Amiga das Crianças pela UNICEF, e que apostas como esta ilustram o papel que temos assumido e vamos continuar a assumir nesta questão.” A Câmara Municipal do Funchal tem a seu encargo 13 escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e/ou Pré-Escolar, um pouco por todo o concelho, além de colaborar regularmente em diversas intervenções nas outras escolas do mesmo nível de ensino, mas cuja tutela é do Governo Regional.