Inspecção-Geral da Educação vai investigar o mestrado de «Macaco»

A Inspecção-Geral da Educação vai investigar o mestrado de Fernando Madureira, o líder dos Super Dragões, a claque do FC Porto. Segundo a revista Visão, o pedido para abertura de um “procedimento inspectivo” terá sido feito pelo reitor do Instituto Universitário da Maia (ISMAI), Domingos Oliveira Silva, depois de consultar o projecto de mestrado que Madureira, conhecido por «Macaco», concluiu na instituição e que foi classificado com uma nota de 17 valores.

“Bancada total: um serviço inovador para o clube” era o título da tese de Madureira, que apresenta projectos que poderiam beneficiar os Super Dragões no estádio do FC Porto. “A tese visa a criação de uma bancada onde ficarão os Super Dragões, sem cadeiras, uma interacção maior, apoio e maior envolvência dos adeptos que vão ao estádio”, explicou na altura Madureira, ao Jornal de Notícias.

Segundo a Visão, a decisão do reitor do ISMAI surge na sequência de um artigo da revista, publicado online na passada terça-feira e que apontava para a falta de qualidade do texto, escrito num português “iletrado, analfabeto e ridículo”, segundo Maria Alzira Seixo, professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.