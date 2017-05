Nacional ‘põe Madeira a Correr’ no próximo domingo

O auditório da Cidade Desportiva do CD Nacional acolheu, no passado dia 17, a apresentação oficial do IV Circuito CD Nacional/Bioforma. Um evento que é já uma referência no panorama do atletismo regional e que vai para a estrada no dia 21 de maio, a partir das 9 horas.

Na ocasião, João Gris Teixeira, vice-presidente do CD Nacional, enquadrou esta organização no papel de grande ecletismo assumido pelo clube, agradecendo às entidades públicas e privadas cujo apoio torna possível levar a prova para a estrada ano após ano.

Por sua vez, Gonçalo Pimenta, em representação da Bioforma, explicou que o que leva ao apoio da empresa não é tanto o retorno comercial, mas acima de tudo a perspetiva pedagógica que o evento representa em termos sociais.

Guido Gomes, presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, elogiou uma iniciativa saudável e que faz com que mais pessoas participem no desporto, enquanto que a representante da Câmara Municipal do Funchal, Iolanda Lucas felicitou o CD Nacional por mais uma iniciativa que vem de encontro à vontade da autarquia em ter uma “cidade activa”.

Da parte da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira veio o elogio pela voz de Jorge Cipriano Sá à capacidade de inovação do CD Nacional, que depois de ter sido o primeiro clube a organizar a ‘Volta à Cidade’, continua a encontrar formas de tornar as provas muito atrativas, sendo disso exemplo o facto de em 2017 a meta ficar situada em pleno Estádio da Madeira.

A fechar, David Gomes, diretor regional da Juventude e Desporto, que sublinhou o cariz eclético do clube, elogiando ainda uma prova que “pela sua beleza é sempre muito atractiva.”