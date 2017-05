Comissão Europeia recebeu mandato para dar início ao «Brexit»

A Comissão Europeia recebeu esta segunda-feira um mandato do Conselho Europeu para dar início às negociações formais da saída do Reino Unido da União Europeia. A discussão das linhas-mestras de irão orientar o Brexit está agendada para 19 de Julho, após a realização das eleições legislativas britânicas.

As negociações formais vão começar assim que o Reino Unido estiver pronto”, escreveu a Comissão Europeia na sua conta oficial do Twitter.

O negociador principal da Comissão Europeia para o Brexit, Michel Barnier, deverá discutir com o secretário britânico com a pasta do Brexit o futuro das relações entre a UE e o Reino Unido, onze dias depois das eleições de 8 de Junho, marcadas pela primeira-ministra Theresa May para legitimar o seu mandato e acabar com os constantes bloqueios parlamentares aos decretos do Brexit.

Até as eleições antecipadas estarem resolvidas, Bruxelas decidiu cancelar todos os planos para conversas preliminares com o Reino Unido. Prevê-se que a saída do país da União Europeia esteja concluída em Março de 2019.