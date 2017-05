Semana do Coração arranca hoje no Mercado dos Lavradores

A Câmara Municipal do Funchal dinamiza, esta semana semana, entre os dias 22 e 25 de maio, de segunda a quinta-feira, a 3ª edição da “Semana do Coração”, no Mercado dos Lavradores, das 9h às 18h. A iniciativa dos Mercados do Funchal, do Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal, insere-se na iniciativa nacional “Maio, Mês do Coração”.

Fazem parte desta parceria as Farmácias do Carmo, 2 Amigos, Nazaré, de São Martinho, a Nova da Penteada, e, ainda, os Serviços Médicos de Urgência, o Curso Superior de Enfermagem da Universidade da Madeira, a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny e a Fundação Portuguesa de Cardiologia – Delegação da Madeira.

Esta segunda-feira, dia 22 de maio, pelas 10h, a “Semana do Coração” 2017 será aberta pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo. Por sua vez, no dia 23 de maio, pelas 15h, terá lugar a palestra “Alimentação para um Coração Saudável”, tendo como orador o conceituado nutricionista Bruno Sousa.

O contributo do Município do Funchal visa o cultivo da Literacia e Educação na Saúde com vista à melhoria da qualidade de vida da população, e ao consequente aumento da sua esperança de vida. As atividades habitualmente mais procuradas são os rastreios bioquímicos, como a pressão arterial, glicémia e colesterol e, neste sentido, a Autarquia decidiu criar um programa que proporcionasse esse acompanhamento técnico e científico a toda a população.