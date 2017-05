Campanha “Can’t Skip Portugal” na Feira do Livro de Madrid

O Turismo de Portugal (TP) vai dar a conhecer a nova campanha de promoção internacional “Can´t Skip Portugal” durante a inauguração da Feira do Livro de Madrid, marcada para a próxima sexta-feira, dia 26 de maio. “Trata-se de uma oportunidade única de mostrar o País que temos a mais de dois milhões de visitantes”, vinca a directora do Turismo de Portugal em Espanha, Maria de Lurdes Vale, realçando a importância de associar o Turismo a eventos culturais.

Além da inauguração, os filmes da nova campanha de promoção internacional de Portugal vão ser exibidos diariamente na Feira do Livro de Madrid, até 11 de junho, no Pavilhão de Portugal, aponta o TP em comunicado de imprensa.

No stand português, os visitantes da feira podem encontrar também roteiros e guias de vários autores portugueses sobre viagens, património, gastronomia, enoturismo, informação sobre todas as regiões de turismo e atendimento personalizado sobre os distintos produtos turísticos.

No dia 8 de junho, o stand de Portugal promove, pelas 18h00, uma tertúlia com bloggers e jornalistas espanhóis, intitulada “Qué te inspira Portugal”, e nos dias 10 e 11 de Junho, pelas 13h00, decorrem ainda os workshops de Enoturismo e Literatura “Copas de Poesia”, com degustação de vinhos portugueses e leitura de poemas de autores nascidos nas regiões produtoras.

Por sua vez, a 9 de junho, o chef Nuno Diniz, professor na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, vai preparar um almoço típico português para os mais de 300 convidados da festa do Dia de Portugal, a decorrer na Embaixada de Portugal.

Já no dia 10 de junho, será a vez das cerejas do Fundão estarem presentes na Feira do Livro de Madrid, sendo distribuídas em pequenos pacotes com informação sobre os escritores nascidos naquela região do Centro de Portugal, enquanto o Turismo da Madeira contribui com flores naturais para a inauguração da Feira do Livro de Madrid.