Desmantelada estufa com 755 plantas de cannabis

O Comando Territorial de Lisboa, através do Núcleo de Investigação Criminal de Mafra apreendeu, no dia 19 de maio, 755 plantas de cannabis numa estufa na localidade da Ericeira – Mafra.

No âmbito de uma investigação de produção/tráfico de estupefacientes no interior de um armazém naquela localidade, os militares abordaram um indivíduo que se deslocava para o interior da instalação. Dando sinais de nervosismo perante a patrulha, foi realizada uma busca no interior do armazém onde foram encontradas várias estufas de cultivo de plantas de cannabis, tendo sido apreendido: 755 plantas de cannabis; 5,8 quilos de cannabis; Diverso material elétrico utilizado para manter a estufa em funcionamento.

Foi detido um homem de 40 anos e, após ter sido presente no Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

Esta operação contou com o empenhamento de vários militares do Destacamento Territorial de Mafra, de Sintra e Núcleo de Apoio Técnico de Sintra.